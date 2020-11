Speciale infrastrutture: Croazia, Lufthansa interrompe linea per Zagabria dopo 53 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagna di volo tedesca Lufthansa ha deciso di interrompere temporaneamente il traffico aereo tra Monaco di Baviera e Zagabria, capitale della Croazia, a partire dal primo dicembre. Secondo quanto riferisce il sito "Index", si tratta di un'interruzione che segue a quella già messa in atto per la linea Francoforte-Zagabria e che secondo precedenti annunci resterà in vigore fino alla primavera del 2021. Secondo quanto rilevano i media croati, la compagnia tedesca nel 2016 copriva il 18,25 per cento dell'intero traffico passeggeri per l'aeroporto di Zagabria. La decisione arriva in modo inaspettato, dopo che a novembre era stato persino programmato un aumento delle operazioni di volo sulla linea Monaco di Baviera-Zagabria, l'unica che al momento collega la capitale croata alla Germania con voli Lufthansa. In precedenza ha sospeso le operazioni per Zagabria anche Austrian Airlines. Attualmente Eurowings è l'unica compagnia del gruppo Lufthansa che prevede dei voli di collegamento con Zagabria nel corso dell'inverno. La decisione è giunta a causa della pandemia e della conseguente contrazione della richiesta da parte dei passeggeri. (Seb)