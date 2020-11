Speciale infrastrutture: De Micheli, stanziati 12 miliardi per trasporto pubblico nei prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo ha stanziato 12 miliardi per i prossimi cinque per il trasporto pubblico locale e queste risorse aumenteranno grazie al Recovery fund”. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo nel corso dell’iniziativa organizzata in occasione del primo anno di vita di “Energia democratica”, una delle correnti del Partito democratico. Il ministro ha però ricordato che “viste le necessita di mantenere il distanziamento sociale, dobbiamo garantire alle persone di sentirsi sicuri” e per farlo “mettiamo altre risorse per il 2021”. Ad ogni modo “nei prossimi mesi bisognerà studiare modalità diverse e più flessibili per rispondere alla domanda di trasporto”, ha concluso. (Rin)