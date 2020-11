Speciale infrastrutture: Norwegian Air dovrà "lottare per sopravvivere" senza aiuti statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Norwegian Air dovrà “lottare per sopravvivere” nel periodo invernale: è quanto dichiarato dai vertici della compagnia dopo che il governo di Oslo ha fatto sapere che non fornirà ulteriore assistenza finanziaria alla società. "Il fatto che il governo abbia deciso di respingere la richiesta di fondi è deludente e sembra un pugno nello stomaco per tutti in Norwegian", ha detto l'amministratore delegato Jacob Schram nel corso di una conferenza stampa. Norwegian Air, che è stata duramente colpita dalla crisi del coronavirus e ha messo a terra la maggior parte della sua flotta, ha fatto sapere lo scorso agosto che avrebbe esaurito la liquidità nel primo trimestre del 2021 a meno che non fossero arrivati nuovi aiuti dal governo. "L'azienda e il consiglio di amministrazione tenteranno di aggirare qualsiasi ostacolo per superare questa situazione", ha detto Schram, che non ha escluso il rischio di un fallimento della compagnia, ribadendo la necessità di “nuova assistenza per superare l'inverno", ha aggiunto. (Sts)