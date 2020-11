Speciale infrastrutture: Ericsson firma il manifesto della comunicazione non ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson Italia ha sottoscritto il manifesto della comunicazione non ostile di Parole O_Stili, l’associazione no profit nata con l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti a scegliere forme di comunicazione non ostili. Lo riferisce un comunicato stampa. Ericsson aderisce dunque al progetto di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole in rete, con l’impegno di osservare, promuovere e diffondere i dieci principi del documento e di contrastare l’odio in rete, sostenendo un uso più consapevole del linguaggio. Il manifesto, i cui princìpi intendono favorire comportamenti rispettosi e civili, vuole ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi, come ad esempio il dilagare delle fake news e dell’hate speech in rete, in modo che il web sia sempre un luogo accogliente e sicuro per tutti. Un chiaro esempio sono le conversazioni online legate al 5G, frequente oggetto di attacchi basati su informazioni errate o non veritiere, che portano gli utenti ad alzare i toni, prendere posizioni contrarie alla diffusione della nuova tecnologia, o a commettere atti gravi come il danneggiamento delle infrastrutture di rete. (Com)