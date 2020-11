Speciale infrastrutture: Cdm approva decreto legislativo su Codice nautica da diporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente la revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/Ce, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Il decreto ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità, in linea con le finalità della delega, tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento. (Com)