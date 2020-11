Speciale infrastrutture: Pettarin (FI) su Ponte Stretto, a Camera votazione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin afferma che "l'Italia ha atteso fin troppo a lungo la realizzazione di alcune infrastrutture fondamentali per il suo sviluppo. Ho votato - riferisce in una nota - convintamente sì alla mozione che impegna il governo individuare la soluzione che possa meglio rispondere alla domanda di mobilità da e per la Sicilia. Insomma, l'Italia sarà finalmente collegata alla Sicilia e viceversa. Un grande passo avanti per chi crede nello sviluppo di questo Paese e nelle sue incredibili potenzialità, in gran parte purtroppo inespresse anche a causa di questioni che, come quella del ponte, si protraggono per decenni. L'Italia ha dimostrato anche recentemente, in tutto quanto è seguito al dramma del crollo del ponte Morandi di Genova, di potersi sempre rialzare. Quella stessa energia positiva guidi ora la realizzazione del collegamento sullo stretto di Messina". (Com)