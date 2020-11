Speciale infrastrutture: Open Fiber, a Bisceglie arriva banda ultra-larga in fibra ottica su larga scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Bisceglie in Puglia guarda al futuro. La giunta ha dato indirizzo favorevole all’approvazione della convenzione con Open Fiber per la realizzazione sul territorio comunale di una rete internet a banda ultra-larga completamente in fibra ottica, con un investimento per l’azienda di circa 5 milioni di euro finalizzato a raggiungere circa 16 mila unità immobiliari. Lo riferisce una nota di Open Fiber. L’accordo non prevede costi per il Comune e comprende la copertura di 50 edifici della pubblica amministrazione che comprenderanno scuole, uffici e altre sedi pubbliche. I lavori saranno eseguiti in modo da limitare al massimo l’impatto ambientale degli interventi e i disagi per i cittadini, riutilizzando, ove possibile, infrastrutture di rete già esistenti. (Com)