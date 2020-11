Bolivia: l'ex presidente Morales attraversa la frontiera e rientra in patria dopo un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è rientrato in patria, quasi un anno dopo la sua precipitosa uscita dal paese. Evo ha passato la frontiera e lasciato l'Argentina al termine di una cerimonia tenuta con il presidente Alberto Fernandez. "Siamo qui per garantire il ritorno di Evo in Bolivia da dove non sarebbe mai dovuto andare via", ha detto Fernandez prima di accompagnare Evo al passaggio del ponte tra la cittadina argentina La Quiaca e la boliviana Villazon. A seguire il capo di stato argentino ha scortato anche l'ex vice presidente Alvaro Garcia Linera e l'ex ministro degli Esteri Diego Pary, altri funzionari da mesi a Buenos Aires in condizione di rifugiati. Morales e Fernandez, Fernandez, di ritorno dalla cerimonia di insediamento di Luis Arce come presidente della Bolivia, si erano riuniti ieri sera a cena in un albergo sul lato argentino della frontiera. La comitiva di Morales dovrebbe spostarsi a breve all'aeroporto di Tupiza, pronto per volare a Cochabamba, da sempre feudo politico di Morales. La tappa successiva, la più attesa, è quella di Chimoré, la città da cui un anno fa - l'11 novembre del 2019 - Morales si imbarcò per il Messico lasciando il paese in preda ai disordini nati con la denuncia di presunte frodi nelle elezioni che lo avevano proclamato una volta di più presidente. (Abu)