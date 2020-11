Covid: a Tribunale Milano ridotto numero udienze fino a febbraio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della recrudescenza dell'epidemia Covid-19, in particolare nell'area lombarda e milanese, il presidente del Tribunale di MIlano, Roberto Bichi, ha disposto, dopo essersi confrontato con la Procura e l'ordine degli avvocati, alcuni provvedimenti che prevedono una rimodulazione dell'attività giudiziaria fino al 31 gennaio 2021. In particolare, per quanto riguarda il settore penali, i presidenti delle 12 sezioni "organizzeranno - si legge nel documento - i calendari di udienza prevedendo un numero massimo di due udienze al giorno ed una eventuale terza udienza compatibilmente e previo accertamento della possibilità di avere una effettiva assistenza in udienza da parte del personale di cancelleria; questa disposizione avrà efficacia dal 16 novembre per consentire ai presidenti di sezione di riorganizzare il calendario e comunicare gli eventuali rinvii". Inoltre nel scegliere quali procedimenti trattare i presidenti di sezione dovranno fare "riferimento primario ai criteri indicati dall'art.132 bis disp. att. c.p.p", ovvero quelli riguardanti, tra altri, reati di criminalità organizzata, di terrorismo, e legati alla sfera sessuale. In relazione dell'articolo sull'esercizio dell'attività giurisdizionale contenuto nel decreto Ristori, "i giudici, per quanto possibile, - dispone il presidente Bichi - faranno massimo ricorso alle modalità di celebrazione e partecipazione all'udienza con collegamenti da remoto" e "nelle udienze istruttorie programmate per l'audizione di testimoni il giudice preferibilmente limiterà la citazione dei testimoni alle persone che non debbano muoversi da aree diverse da quella metropolitana di Milano". (Rem)