Covid: provveditore Buffa, 156 detenuti positivi in Lombardia, il quadruplo rispetto a marzo

- I detenuti positivi al Covid-19 in Lombardia sono il quadruplo rispetto al peggior momento della prima ondata. Lo ha comunicato il provveditore regionale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Pietro Buffa, relazionando la sottocommissione Carceri del Comune di Milano sulla situazione all'interno degli istituti di pena. "A marzo la giornata peggiore dal punto di vista degli infetti ha fatto segnare 41 presenze di persone infette in un'unica giornata, mentre oggi il numero di persone infette è di 156, di cui cinque ospedalizzate (detenuti anziani o con patologie pregresse). Quasi quattro volte tanto rispetto a marzo", ha detto Buffa, sottolineando anche la progressione "molto veloce" dell'infezione: "Il 9 ottobre, esattamente un mese fa, i positivi erano 15, oggi sono dieci volte tanto. Il 5 ottobre vi erano sette infetti, già il 7 ottobre erano raddoppiati a 14. Il 22 ottobre erano raddoppiati a 28. Il 26 ottobre raddoppiati a 55. Quattro giorni dopo raddoppiati nuovamente a 110". Il dato positivo è che la cifra di 110 positivi raggiunta il 30 ottobre non è ancora raddoppiata e a breve anche le guarigioni di chi ha contratto il virus il mese scorso inizieranno a incidere sul totale dei detenuti infetti in uno stesso momento. (segue) (Rem)