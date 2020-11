Covid: provveditore Buffa, 156 detenuti positivi in Lombardia, il quadruplo rispetto a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione - ha denunciato il garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto - sembra preoccupante: di fronte ai 512 Covid positivi accertati tra i detenuti a livello nazionale e 662 tra il personale, la maggior concentrazione di positivi rispetto a tutti gli istituti di pena si registra a San Vittore e a Bollate. I detenuti positivi sono 47 a Bollate, 82 a San Vittore e quattro a Opera, di cui tre in ospedale". Un dato, quello di San Vittore e Bollate, che però - ha replicato Buffa - "non è da interpretarsi come focolai, ma come collettori di assistenza delle persone che vengono colte come positive in giro per gli istituti della regione". Il piano per il contenimento della pandemia messo a punto dal provveditorato regionale, infatti, è strutturato su quattro livelli: il primo, per un totale di 105 posti dedicati agli infetti, prevede di circoscrivere tutti i detenuti lombardi positivi al Covid negli hub dedicati di San Vittore e Bollate, a cui si aggiungono alcuni posti a Bergamo, Cremona e Pavia. Il secondo livello di contenimento porta a 305 i posti per i detenuti Covid positivi, con l'incremento di duecento tutto a carico del carcere di Bollate. Il terzo livello prevede 403 posti, di cui 52 a Busto Arsizio e 46 a Cremona. Nel quarto livello, infine, tutti gli istituti lombardi saranno coinvolti e - ha riferito Buffa - "abbiamo già preso in considerazione la possibilità di adibire alcune palestre, in particolare a Opera". (Rem)