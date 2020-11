Francia: Macron rende omaggio a de Gaulle per i 50 anni dalla scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron celebra oggi i 50 anni dalla scomparsa del suo predecessore, il generale Charles de Gaulle. Per l'occasione, il capo dello Stato e sua moglie Brigitte si sono recati a Colombey-les-deux-Eglises, piccolo comune a 250 chilometri a est di Parigi, dove de Gaulle aveva la sua residenza. "Resilienza e volontà. Questo spirito è stato incarnato da Charles de Gaulle, impegnato per la Francia nei momenti di dolore, così come in quelli di gloria. Questo spirito è un'eredità, quella della Francia", ha scritto su Twitter Macron, pubblicando un video con alcune dichiarazioni del suo predecessore.(Frp)