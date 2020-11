Regno Unito: "buoni progressi" sul fronte dei test anti-Covid rapidi negli aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ha dichiarato che il Regno Unito starebbe facendo "buoni progressi" sul fronte dell'introduzione di test anti-Covid rapidi negli aeroporti britannici, con l'intenzione di lanciare formalmente il piano alla fine della serrata nazionale attualmente in vigore in Inghilterra, prevista per il 2 dicembre. Secondo quanto dichiarato dal ministro, i test permetterebbero un periodo di auto-isolamento "di molto ridotto" rispetto a quello attualmente previsto di 14 giorni per gli arrivi internazionali. Il test, ha aggiunto il ministro, sarà economicamente a carico dei passeggeri.(Rel)