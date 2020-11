Rai: Morelli (Lega), chiederemo audizione Salini su dipendenti e destinazione canone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Alessandro Morelli, responsabile Editoria della Lega, osserva che "da settimane si parla di 'scivoli', licenziamenti e contrazioni del mercato del lavoro in Rai. Prima di parlare di licenziamenti - continua il parlamentare in una nota - è necessario che l'azienda faccia i compiti a casa, focalizzando l'attenzione sulle risorse interne sotto utilizzate, prima tra tutte il grande valore di sedi che spesso sono un costo più che un beneficio. La Lega chiederà la convocazione dell'amministratore delegato Fabrizio Salini in commissione Vigilanza Rai per chiedere chiarimenti in merito". Secondo Morelli, "parlare di politiche 'protezionistiche' senza riconoscere il grande lavoro che si può fare per valorizzare le risorse interne e metterle a mercato allontana l'azienda dalla realtà ed espone i dipendenti ad apparire come dei privilegiati in un momento in cui la gente non può alzare la serranda del proprio negozio, imprenditori non hanno avuto ristori adeguati e famiglie sono in attesa di cassaintegrazione da mesi. Inoltre", prosegue l'esponente leghista, "pensare di destinare l'intero canone al servizio pubblico, significa uccidere le tv locali che hanno un ruolo importantissimo sui territori e che verrebbero falcidiate dalle proposte sul tavolo. Bisogna assolutamente evitare che alla Rai venga applicata la cura Alitalia nella quale una crisi aziendale è stata pagata da Pantalone senza alcun reale rilancio perché - conclude Morelli - nell'immaginario collettivo farebbe perdere ogni credibilità del servizio pubblico".(Com)