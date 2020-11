Libia: Erdogan, Turchia ha contribuito a nuove prospettive soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha contribuito, con il suo tempestivo intervento, alle nuove prospettive di risoluzione politica della crisi in Libia. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in occasione della 12ma Conferenza degli ambasciatori, organizzata presso il palazzo presidenziale di Ankara. “Oggi vi sono nuovamente nuove buone prospettive per una soluzione politica in Libia, in cui la Turchia ha contribuito notevolmente grazie al suo tempestivo intervento”, ha dichiarato Erdogan facendo riferimento all’avvio del Foro del dialogo politico libico a Gammarth, nella periferia di Tunisi. (Tua)