Calabria: Bernini (FI), nomine indifendibili, governo renda subito conto

- "Le surreali esternazioni postume del commissario uscente, unite a quelle del commissario appena nominato, delineano un quadro che definire imbarazzante è un eufemismo: il primo sostiene di aver fatto il piano sanitario per la Calabria ma di averlo dimenticato durante l’intervista, l’altro compare sui social con sortite negazioniste che derubricare a gaffe è un esercizio pietoso". Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Siamo di fronte in tutta evidenza a nomine non solo inspiegabili, ma soprattutto indifendibili, di cui il governo deve rispondere subito in Parlamento - sottolinea -. Per questo il gruppo di Forza Italia al Senato ha presentato un’interrogazione urgente in cui si ricorda che la sanità calabrese è commissariata da ben 12 anni con risultati disastrosi sia in termini di bilancio che di inadeguatezza dei presidi ospedalieri, per cui sono stati negati i livelli essenziali di assistenza ai cittadini calabresi che ora hanno dovuto subire senza colpe un nuovo lockdown. Chiediamo dunque al governo di rivedere la nomina a commissario del dottor Zuccatelli e di creare le condizioni perché la responsabilità di gestire la sanità calabrese torni in capo alla Regione”. (com)