Roma: record di presenze al camper di Villa Maraini-Cri a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 208 le persone che si sono presentate sabato scorso all'unità di strada di Villa Maraini, che staziona ogni giorno ai margini dell'area verde di Tor Bella Monaca a Roma. "Un dato mai registrato dal 1992 ad oggi", si legge in una nota di Villa Maraini. "Ogni giorno registriamo tutti i dati della nostra attività di riduzione del danno in strada, dalla distribuzione delle siringhe sterili a quelle usate rese e raccolte dagli operatori, alle overdose fatte alla temperatura corporea per prevenire contagi da Covid-19, test molecolari per epatite C e molto altro tra cui le presenze, che sabato sono arrivate ad un numero mai raggiunto in precedenza, appunto 208 persone", spiega nella nota Giancarlo Rodoquino, coordinatore unità di strada di Villa Maraini. (segue) (Rer)