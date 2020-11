Roma: record di presenze al camper di Villa Maraini-Cri a Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia quella di Villa Maraini, lanciata da Massimo Barra inviando gli operatori di Villa Maraini lì dove c'è consumo di sostanze, per assistere chi ancora non si rende conto di avere un problema di dipendenza patologica e che deve rimanere in vita fino al momento in cui capirà che può e deve curarsi dalla sua malattia. "Sono contento di poter dire anche che l'utenza si è molto responsabilizzata tanto che un ragazzo ci ha raccontato di aver salvato un suo amico da overdose grazie alla fiala di Naloxone che gli avevamo dato in consegna. Un risultato esaltante per noi che ogni giorno entriamo in contatto con questi ragazzi facendo un lavoro di prossimità che nessuno vuole fare, ma che sta dando risultati incredibili come questo", prosegue Rodoquino. (segue) (Rer)