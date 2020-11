Roma: record di presenze al camper di Villa Maraini-Cri a Tor Bella Monaca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica della riduzione del danno, che mi sono battuto per attuare anche nel nostro Paese, è riconosciuta e raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità e sta portando per quanto ci riguarda a grandi risultati: dalla drastica diminuzione dei contagi delle malattie infettive come epatite C e Hiv, dall'80 per cento delle positività negli anni novanta, al 20 per cento registrato negli ultimi anni, alle oltre 25.000 persone salvate dai nostri operatori in strada da Overdose con il farmaco Naloxone, somministrato da personale non medico per via iniettiva, per finire con la presa in carico di persone di cui nessuno si vuole occupare", conclude Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini. Nel dettaglio, sabato 7 novembre sono state controllate 208 persone, 167 uomini e 41 donne, 197 italiani e 11 stranieri. Sono state distribuite 429 siringhe sterili, raccolte 225 siringhe usate. Effettuati 4 test molecolari per l'epatite C, registrata una overdose, fornite a 34 persone informazioni e consulenze antidroga. La temperatura media rilevata sugli utenti per i controlli Covid-19 è stata 35,8. (Rer)