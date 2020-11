Egitto: ministro Turismo, tra pochi giorni annunceremo la più grande scoperta archeologica del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano del Turismo e delle antichità, Khaled al Anani, ha dichiarato in una nota che nei prossimi giorni verrà annunciata la più grande scoperta archeologica avvenuta nel Paese nel 2020. Secondo quanto riporta un comunicato stampa del ministero del Turismo, la scoperta sarà annunciata in una conferenza stampa nella necropoli di Saqqara nei prossimi giorni. Gli scavi della missione archeologica egiziana che lavora nella necropoli di Saqqara hanno portato alla luce di recente una serie di nuove tombe con all’interno diverse mummie perfettamente intatte, dipinti e manufatti, tra cui monili d’oro e statue lignee, risalenti al oltre 2.500 anni fa. Secondo il ministero del Turismo, la quantità di mummie e manufatti supera la scoperta fatta all’inizio di ottobre, quando la missione archeologica egiziana ha annunciato il rinvenimento di 59 sarcofagi dipinti ben sigillati con mummie in buone condizioni di alti funzionari e sacerdoti della 26ma dinastia.(Cae)