Covid: M5s, fiduciosi su impegno Biden per lotta globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fiduciosi che il nuovo presidente americano Joe Biden darà subito dei concerti segnali di svolta nella politica estera Usa, in particolare sul fronte dell'impegno globale per la lotta conto il Coronavirus e contro i cambiamenti climatici, con l'immediato ingresso di Washington nel Covax, l'allenaza globale per il vaccino guidata dall'Oms, e con il ritorno degli Stati Uniti nel quadro degli accordi di Parigi". Lo dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Esteri di Palazzo Madama, i quali aggiungono di aspettarsi "novità positive anche sulla guerra dei dazi Usa-Ue, che penalizza il Made in Italy, e sulle sanzioni all'Iran, problematiche per il nostro interscambio commerciale". (com)