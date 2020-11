Milano: al via accordo per la sostenibilità tra Fondazione Politecnico, ateneo e Ariston Thermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È stato siglato questa mattina l'accordo quadro di collaborazione scientifica tra Ariston Thermo, azienda leader nel mercato globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali, il Politecnico di Milano, eccellenza nel campo del progresso scientifico e tecnologico, e la Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel 2003 con l'obiettivo di valorizzare la ricerca all'interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo. Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del progresso scientifico e tecnologico nell'ambito della sostenibilità. L'accordo firmato dal professor Ferruccio Resta, Rettore dell'Ateneo, Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una durata di cinque anni e intende allargare e rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già avviati nella ricerca e nell'innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico. Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, l'analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie dell'idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l'analisi dei sistemi energetici.