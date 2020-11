Milano: al via accordo per la sostenibilità tra Fondazione Politecnico, ateneo e Ariston Thermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ariston Thermo rappresenta una realtà industriale di eccellenza che – nel proprio settore di riferimento – conduce da anni investimenti nel campo del progresso scientifico e tecnologico a livello internazionale, con l'obiettivo di garantire a tutti, a livello globale, soluzioni sostenibili ad elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti. L'azienda ha da tempo deciso di cogliere la sfida della sostenibilità, motivo per cui negli ultimi anni ha progressivamente aumentato gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti sostenibili, superando gli 80 milioni di euro l'anno. Nel 2019, inoltre, sono stati incrementati del 40 pe cento gli investimenti dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al 2018. In questo processo, il 2016 ha rappresentato un'importante pietra miliare per Ariston Thermo: l'inaugurazione alle porte di Milano dell'Ariston Thermo Innovative Technologies (ATIT), polo di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia nel settore del comfort termico. La diffusa presenza di competenze nel settore energetico e termodinamico, così come la possibilità di collaborare con il Politecnico di Milano - centro di eccellenza in termini di innovazione e di attrazione di talenti - sono stati gli elementi decisivi che hanno portato il Gruppo ad inaugurare il centro di ricerca nel capoluogo lombardo. (segue) (Com)