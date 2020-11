Milano: al via accordo per la sostenibilità tra Fondazione Politecnico, ateneo e Ariston Thermo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime collaborazioni con il Politecnico, già avviate, si sono articolate principalmente in consulenze scientifiche per lo sviluppo e il test di soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali le pompe di calore elettriche, le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e lo sviluppo di sistemi IoT (Internet of Things). I progetti che ne sono derivati sono risultati talmente innovativi da suscitare l'interesse delle istituzioni che, riconoscendone il contributo di novità tecnologica ed i benefici sociali/ambientali, hanno deciso di finanziarli. Ad esempio, "i-Gap"- progetto che sviluppa tecnologie per la progettazione e la produzione di pompe di calore ad assorbimento a gas naturale per uso residenziale con un innovativo ciclo termodinamico - e "Lombhe@t" - progetto articolato di sviluppo di un set di soluzioni per la de-carbonizzazione del settore civile - hanno ricevuto da parte di Regione Lombardia importanti riconoscimenti, con grants rispettivamente dal valore di 4,5 e 3,7 milioni di euro. La realizzazione di progetti di innovazione e ricerca nell'ambito della sostenibilità rende indispensabile, inoltre, lo svolgimento di un continuo e attento processo di ricerca, selezione e preparazione delle persone, volto ad attrarre e a formare costantemente profili in grado di usare un approccio flessibile nel concepire, progettare e realizzare soluzioni d'avanguardia, che conciliano obiettivi di lungo termine e priorità a breve termine. Il supporto che il Politecnico di Milano darà ad Ariston Thermo non si limiterà dunque al reclutamento di talenti, ma sarà incentrato anche sulla realizzazione di training specifici rivolti agli attuali e futuri professionisti della climatizzazione sostenibile. (segue) (Com)