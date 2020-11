Milano: al via accordo per la sostenibilità tra Fondazione Politecnico, ateneo e Ariston Thermo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede inoltre l'istituzione di "Dottorati di ricerca" su tematiche individuate da Ariston Thermo. I dottorandi avranno la possibilità di effettuare il loro dottorato, sotto la supervisione del docente di riferimento, anche presso i laboratori dell'azienda. Questo approccio consentirà di incrementare il vitale scambio di know-how ed esperienze tra i due ambienti. Si potrà quindi facilitare l'allineamento dei laboratori dell'azienda agli ultimi sviluppi della ricerca scientifico-tecnologica e contemporaneamente fornire al Politecnico di Milano evidenza delle priorità dei mercati e della applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati. "La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide tecnologiche e sociali dei prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca, per il nostro ateneo e per la crescita dei territori. Il Politecnico di Milano, forte delle competenze sviluppate presso i propri dipartimenti e laboratori, sigla con Ariston Thermo un accordo che non solo allarga gli ambiti di collaborazione già avviati, ma investe sul valore della persona, vero fattore di cambiamento. Attraverso l'istituzione di Dottorati di Ricerca congiunti, università e impresa puntano alla valorizzazione del talento. Da qui nascono idee e tecnologie vincenti", commentaFerruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. (segue) (Com)