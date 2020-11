Milano: al via accordo per la sostenibilità tra Fondazione Politecnico, ateneo e Ariston Thermo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di cambiamento necessario per l'orientamento dello sviluppo tecnologico e per valorizzarne il potenziale attuale e futuro in un modo coerente con la salvaguardia delle risorse del pianeta. Il rafforzamento della collaborazione tra Università e Impresa, che per Fondazione è parte della propria missione, si arricchisce grazie a questa iniziativa che risponde alle aspettative e ai bisogni di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la spinta innovativa in un'ottica di lungo periodo", commenta Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano. Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo spiega che "il rapporto di successo tra Ariston Thermo, il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano si consolida oggi con questo importante accordo, che ci permette di fare un altro passo cruciale verso la realizzazione di soluzioni sempre più efficienti dal punto di vista energetico. La collaborazione si rafforza proprio nell'anno del 90esimo anniversario dalla nostra fondazione, e siamo orgogliosi di poter mettere la sostenibilità e le persone, da sempre valori cardine dell'Azienda, al centro di questo progetto." (Com)