Maduro su Biden: "Non lasciamoci ingannare, con Obama non è cambiato niente"

- Negli Stati Uniti “non ha vinto il Partito democratico, ha perso Donald Trump”. Lo ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro, commentando la vittoria di Joe Biden alle elezioni Usa. Il presidente venezuelano ha quindi frenato gli entusiasmi affermando che non bisogna "farsi ingannare" dal risultato elettorale, in quanto anche con la vittoria Barack Obama nel 2008 "nulla è cambiato". “È stata una sconfitta per Donald Trump, inflittagli da un potente movimento dell’opinione pubblica che si è sollevato e si è espresso con forza”, ha detto Maduro parlando in conferenza stampa. Tuttavia, ha aggiunto, “non è la prima volta che ciò accade. C'era già stata una sorpresa nel 2008 quando il candidato Barack Obama ha vinto le elezioni e l'intera società americana che vuole il cambiamento lo ha sostenuto per otto anni. Ma Barack Obama ha governato per otto anni e non ci sono stati cambiamenti significativi negli Stati Uniti (…) Ha fatto piccole riforme e nel mondo tutto è rimasto uguale”, ha dichiarato il capo dello stato venezuelano. Maduro ha quindi lanciato un appello a “non lasciarsi ingannare” e ha espresso la volontà del governo di Caracas di “lavorare per riprendere i canali di un dialogo dignitoso, sincero e diretto tra il futuro governo di Joe Biden e il governo legittimo e costituzionale del Venezuela".In una recente intervista rilasciata al quotidiano venezuelano "El Tiempo", Biden ha dichiarato che le politiche di Trump sul Venezuela “non hanno avuto successo”. “I dittatori rimangono trincerati al potere sia a Cuba che in Venezuela. La repressione dei diritti e la crisi umanitaria stanno solo peggiorando”, ha dichiarato il presidente eletto democratico. Biden ha quindi aggiunto che il suo obiettivo sarà "promuovere e raggiungere la libertà per le persone che vivono sotto i regimi oppressivi guidati da Maduro, Ortega e dal regime cubano". "Difenderò i valori universali della democrazia e dei diritti umani. E, a differenza di Donald Trump, proteggerò le persone che fuggono dall'oppressione di queste dittature”, ha detto Biden.Da tempo gli Stati Uniti usano la leva delle sanzioni per indebolire il governo di Maduro e favorire il passaggio dei poteri al presidente dell’Assemblea nazionale ed autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò. Le sanzioni hanno colpito sia persone interne alla cerchia di Maduro sia il settore petrolifero venezuelano, da cui dipende la quasi totalità degli introiti statali del paese caraibico. La strategia è appoggiata dagli stessi attori principali dell'opposizione venezuelana e da diversi governi ed organismi esteri. Il governo Maduro denuncia da tempo le misure come contrarie al diritto internazionale perché adottate in modo "unilaterale", e accusa Washington di contribuire così alla crisi umanitaria in atto nel paese. Delle ricadute negative sul benessere della popolazione venezuelana ha più volte parlato anche l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, pur critica nei confronti delle politiche di sicurezza di Caracas. (Vec)