Camera: domani audizioni su efficienza del processo penale

Domani martedì 10 novembre, la commissione Giustizia della Camera, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame del disegno di legge recante delega al governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 9.30, Agostino De Caro, professore di Diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, e Mauro Ronco, professore emerito di Diritto penale presso l'Università degli studi di Padova; ore 10.30, Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano; Nicola Russo, consigliere della Corte d'appello di Napoli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.