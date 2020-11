Israele: ministero Salute, test e autoisolamento per tutti coloro che arrivano dalla Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha annunciato che testerà le persone in arrivo dalla Danimarca a causa del nuovo ceppo mutato di coronavirus riscontrato negli allevamenti di visoni e chiederà loro di autoisolarsi. Il ministero della Salute israeliano ha rilasciato la dichiarazione dopo che, secondo quanto riferito da alcuni media, si sospetta che tre israeliani di ritorno dalla Danimarca sarebbero stati contagiati dal nuovo ceppo del virus. "La probabilità che un paziente portatore della mutazione arrivi in Israele è bassa. Allo stesso tempo stiamo esercitando una maggiore cautela", ha riferito il ministero. La Danimarca è stata aggiunta all'elenco dei "Paesi rossi", ovvero quelli da cui tutte le persone in entrata in Israele sono tenute a mettersi in quarantena. La Danimarca ha annunciato giovedì scorso nuove rigide regole di chiusura nel nord del Paese dopo che le autorità hanno scoperto un ceppo di coronavirus mutato nei visoni allevati nella regione. Il governo ha annunciato l’abbattimento di tutti i visoni del Paese – una quota pari a circa 17 milioni di animali – per prevenire il contagio umano con il coronavirus mutato, che secondo le autorità potrebbe essere più resistente ai futuri vaccini. (Res)