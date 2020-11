Polonia: ministro Esteri interviene a videoconferenza su Processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau, dichiara il sostegno del suo Paese alle aspirazioni europee dei Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha fatto intervenendo oggi alla videoconferenza dei capi delle diplomazie dei Paesi coinvolti nel Processo di Berlino, secondo quanto riferito in un tweet il suo dicastero. "Il Processo di Berlino ha aiutato a rafforzare la cooperazione regionale e interregionale tra i nostri partner nei Balcani occidentali in un modo che soddisfa la procedura di allargamento", si legge nel messaggio. "La Polonia conseguentemente appoggia le aspirazioni europee dei suoi partner nei Balcani occidentali. L'integrazione europea è il miglior strumento in grado di assicurare stabilità, sicurezza e benessere duraturi tanto ai Balcani occidentali quanto all'Europa", continua Rau. (Vap)