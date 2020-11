Nagorno-Karabakh: Erdogan, nostre speranze aumentate con la liberazione di Shusha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto con favore le notizie riguardanti la presunta conquista di Shusha, seconda città dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, da parte delle forze armate dell’Azerbaigian. "La nostra gioia e le nostre speranze sono aumentate con la liberazione di Shusha dall'occupazione (armena). La bandiera della lotta non verrà abbassata fino a quando l'occupazione del Karabakh non sarà finita", ha dichiarato Erdogan il cui Paese sostiene le istanze dell’Azerbaigian nello storico conflitto con l’Armenia. Il presidente turco ha inoltre risposto alle accuse da parte di diversi Paesi della Comunità internazionale della presenza di combattenti stranieri al fianco delle forze di Baku impegnate nel conflitto del Nagorno. “Combattere l'ostilità nei confronti dell’Islam è un requisito sia per la nostra fede che una responsabilità verso i nostri cittadini all’estero. Coloro che non esprimono il minimo dispiacere per i nostri insegnanti uccisi dai terroristi del Pkk (il gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan), che ospitano i capobanda delle Ypg (il gruppo armato curdo siriano Unità di protezione dei popoli) sui tappeti rossi dei loro palazzi, mettendo in discussione il nostro atteggiamento, non valgono in alcun modo”, ha dichiarato Erdogan.(Tua)