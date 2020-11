Milano: uccise vigile urbano nel 2012, mandato a processo per furti in appartamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Remi Nikolic è stato mandato a processo insieme a due complici per due furti in appartamento in centro a Milano che avrebbe commesso lo scorso 22 febbraio, 11 giorni dopo aver finito di scontare la pena di 9 anni e 8 mesi per l'omicidio del vigile urbano Nicola Savarino. Lo ha deciso il pm di Milano Francesca Crupi che ha emesso per i tre indagati, che erano stati sottoposti a fermo dalla squadra mobile il 9 agosto, un decreto di citazione diretta a giudizio. Nikolic, difeso dal legale David Russo, comparirà con Martin Jovanovic e Alen Djordjevic davanti al giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Milano il prossimo 5 gennaio. In quella sede il 26enne e gli altri due giovani potranno chiedere di essere giudicati con un rito alternativo, tra cui il patteggiamento. (segue) (Rem)