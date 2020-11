Milano: uccise vigile urbano nel 2012, mandato a processo per furti in appartamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le indagini della squadra mobile di Milano, quella sera del 22 febbraio Nikolic e i due complici, "con modalità tipiche dei ladri acrobati", sarebbero entrati in un appartamento in via Raffaello Sanzio, zona Fiera, mettendo a soqquadro le stanze e portando via preziosi per un valore di circa 100mila euro. Poi si sarebbero spostati in via Amedei, dove avrebbero rubato catenine d'oro. A incastrarli sarebbero state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e l'analisi dei tabulati telefonici. L'11 febbraio Nikolic aveva terminato il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, dopo aver scontato cinque anni e mezzo di reclusione nel carcere minorile. Il 12 gennaio 2012, Nikolic, non ancora maggiorenne, a bordo di un Suv in via Varé, travolse e uccise il vigile urbano Niccolò Savarino, di 42 anni, che stava controllando in bicicletta un parcheggio. (Rem)