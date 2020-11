Roma: ferito in incidente stradale, 56enne da due ore su asfalto in attesa ambulanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono arrivata 30 minuti dopo l'incidente - dice ad Agenzia Nova la sorella dell'uomo che ha avuto l'incidente in zona Castro Pretorio -. Mio fratello ha battuto la testa, ha sospetta frattura al naso e alla gamba destra. Continuiamo a chiamare il 118. Sono passate due ore e 20 e ancora non si vede una ambulanza. Continuano a dirmi che appena potranno interverranno ma al momento non ci sono ambulanze disponibili". (Rer)