Camera: domani audizioni in materia di lavoro

- Domani martedì 10 novembre, alle ore 11, la commissione Lavoro della Camera, presso l'aula della commissione Affari sociali, svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori. Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività, le seguenti audizioni: ore 11.20, rappresentanti dell'Inail; ore 12, rappresentanti dell'Anpal. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)