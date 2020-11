Serbia: ministro Esteri Selakovic, avanti con rafforzamento relazioni nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è costantemente impegnata nel rafforzamento delle relazioni all'interno della regione dei Balcani occidentali. E' quanto ha sottolineato oggi il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, in un intervento nell'ambito della videoconferenza tenuta dai ministri degli Esteri dei Paesi che compongono la regione. La videoconferenza precede il vertice del Processo di Berlino che apre domani sotto l'organizzazione congiunta di Bulgaria e Macedonia del Nord. Il nuovo governo di Belgrado, ha aggiunto Selakovic, ha posto la cooperazione regionale fra le proprie priorità. Il ministro ha poi richiamato l'attenzione a due temi, ovvero la cooperazione fra i giovani dei Balcani occidentali e il ruolo della società civile nella regione. L'emigrazione delle giovani generazioni, ha detto Selakovic, è una sfida per l'intera regione ma anche per alcuni Paesi dell'Unione europea. La Serbia ha approvato nel 2020 una strategia per il periodo 2021-2027 per arginare il fenomeno, che comprende diversi programmi come quello denominato "Il mio primo stipendio" e quello che prevede aiuti a fondo perduto per il settore agricolo. Riguardo al ruolo della società civile, Selakovic ha detto che il governo è pronto a confermare con la concreta cooperazione le affermazioni del presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo cui il settore civile è un partner importante nella costruzione della democrazia. (Seb)