Camera: domani audizioni su beni culturali e tecnologia digitale

- Domani martedì 10 novembre, alle ore 10, la commissione Cultura della Camera, presso l'aula della commissione Esteri, svolge l'audizione, in videoconferenza, di Daniele Manacorda, già professore ordinario di Metodologie della ricerca archeologica presso l'Università degli studi Roma Tre; Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino; Adele Maresca Compagna, presidente di Icom Italia; Andrea Brugnoli, coordinatore del movimento di idee "Fotografie libere per i beni culturali", nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni su beni culturali e tecnologia digitale. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)