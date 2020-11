Covid: Fidanza (Fd'I), Sala sospenda subito la tari ai ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al fianco dei ristoratori e degli chef milanesi che, messi in grande difficoltà dalle nuove chiusure disposte dal governo, adesso chiedono al Comune che almeno la Tari sia temporaneamente sospesa". Lo afferma in una nota l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta l'appello lanciato da molti chef al Comune."È una richiesta legittima da parte di una categoria che in questi mesi ha speso moltissimo per garantire la sicurezza dei locali e che adesso si trova nuovamente nell'impossibilità di lavorare", rileva Fidanza, evidenziando che "i ristoratori non sono untori, sono professionisti che nella maggior parte dei casi hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Sala ascolti il loro appello e cancelli la tassa rifiuti fino a quando i locali resteranno chiusi". (Com)