Roma: Piccolo (PD), città fanalino di coda tra capoluoghi in politiche ambientali, Raggi bocciata

- "Ennesima bocciatura giunta Raggi sulle politiche ambientali. La capitale relegata all'89esima posizione, ovvero in fondo alla classica per le scarse performance ambientali". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo, commentando Ecosistema urbano 2020, studio sulle performance ambientali e vivibilità dei capoluoghi su dati 2019. "Senza una visione del futuro e senza porre la vivibilità e l'ambiente al centro delle scelte politiche di crescita della città, la giunta Raggi ha favorito il declino complessivo della Capitale. Per affrontare la crisi sanitaria, economica e climatica servono idee, progetti e coraggio che l'amministrazione Raggi non ha mai mostrato di avere. La svolta 'green' a Roma è retromarcia nella gestione del ciclo dei rifiuti, con una raccolta differenziata che arriva appena 45 per cento e che sale di un paio di punti percentuali negli ultimi 4 anni, arretra la diffusione del porta a porta e aumenta la produzione pro-capite di rifiuti che si attesta tra più alte in Italia. Il trasporto pubblico a Roma è al tracollo. Mezzi sempre più scarsi e lenti ed un preoccupante aumento delle vetture private immatricolate negli ultimi 5 anni fanno da contraltare ad una vera invasione di monopattini per la maggior parte inutili, abbandonati in ogni angolo della città. La conseguenza di un peggioramento complessivo della qualità dell'aria è nei risultati pubblicati dallo studio di Legambiente. Senza progetti e senza un'idea di futuro la capitale a poco servono improvvisate piste ciclabili che mettono a rischio l'incolumità di automobilisti e ciclisti. Dopo decenni di cura dell'ambiente urbano Rom arretra anche nelle politiche ambientali", conclude la nota. (Com)