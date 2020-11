Siria: Assad a colloquio con Putin sottolinea importanza conferenza internazionale rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza internazionale sul ritorno dei rifugiati sarà la fase iniziale della soluzione alla questione umanitaria in corso nel Paese mediorientale. Lo ha detto il presidente siriano Bashar al Assad in un incontro online con l’omologo russo Vladimir Putin. "Il problema dei rifugiati per noi e per molti Paesi è una questione umanitaria. Ma per noi è anche un obiettivo nazionale da risolvere. La conferenza internazionale sul ritorno dei profughi è solo l'inizio della soluzione di questo problema", ha detto Assad, citato dall'agenzia statale siriana “Sana”. Il presidente siriano ha osservato che la maggior parte dei cittadini siriani che si trovano all'estero vogliono tornare a casa dopo che le autorità hanno fornito le condizioni necessarie. "Ci auguriamo che la conferenza mostri risultati importanti", ha aggiunto il capo dello Stato siriano. "Ogni casa in Siria è preoccupata per la questione dei rifugiati, e per noi come governo questa è una questione prioritaria nella fase a venire, soprattutto dopo che la maggior parte dei territori sarà stata liberata", ha aggiunto Assad. Il presidente siriano ha ricordato che l’embargo adottato dai Paesi occidentali causa grandi ostacoli nel processo di rimpatrio dei rifugiati. La Siria ospiterà una conferenza internazionale sui rifugiati l'11 e 12 novembre. (Res)