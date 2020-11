© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per le minacce di morte ricevute. Condanno senza se e senza ma un gesto vigliacco che, sono certo, non distoglierà il governatore della nostra Regione dal suo ruolo di grande responsabilità soprattutto in un momento di emergenza e difficoltà come quello attuale". Lo afferma in un post sui social il senatore dell'Udc Antonio De Poli. (Com)