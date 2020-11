© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le pandemie ci sfidano anche in termini di nuove opportunità” e dunque "dobbiamo prepararci adesso, oggi, alla rinascita". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che intervenendo nel corso della cerimonia per l’apertura dell’anno accademico della Luiss Guido Carli ha voluto anche ricordare che "l'anno che ci aspetta non sarà semplice". (Rin)