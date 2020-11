Spagna: domani avvio processo contro cellula jihadista per attentati Barcellona e Cambrils

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte spagnola aprirà domani il processo contro i tre sospetti radicalisti islamici superstiti, accusati di essere gli autori degli attentati di Barcellona e Cambrils del 17 e 18 agosto 2017. Younes Abouyaaqoub, aveva affittato un furgone per poi invadere la Rambla di Barcellona, una delle principali via del capoluogo catalano, provocando 14 morti ed il ferimento di un centinaio di persone per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato poi localizzato ed ucciso dalla polizia alcuni giorni dopo. Alla vigilia dell'attentato, un'esplosione accidentale aveva distrutto una casa ad Alcanar, a sud-ovest di Barcellona, dove erano stati immagazzinati esplosivi e bombole di gas, uccidendo uno dei leader della cellula. Un evento che aveva profondamente stravolto i piani degli attentatori. Il giorno dopo sei componenti della cellula furono protagonisti di uno scontro a fuoco con la Polizia nella località di Cambrils prima di essere abbattuti. Il procuratore assegnato al caso, Ana Noe, ha chiesto 41 anni di carcere per il presunto membro della cellula jihadista sopravvissuto all'esplosione di Alcanar, Mohamed Houli Chemlal; 36 anni per Driss Oukabir, che ha noleggiato il furgone usato per colpire le Ramblas, ma aveva poi finito per tirarsi indietro, e 8 anni per Ben Said Ben Iazza, come collaboratore. I primi due dovranno rispondere dei crimini di affiliazione ad un'organizzazione terroristica e della fabbricazione e del possesso di esplosivi.(Spm)