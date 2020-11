Uganda: al via la campagna elettorale in vista delle elezioni generali del 14 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi in Uganda la campagna elettorale per le elezioni parlamentari e presidenziali in programma il prossimo 14 gennaio in Uganda. In lizza ci sono un totale di 11 candidati, fra cui il presidente in carica Yoweri Museveni che correrà per un sesto mandato. Il capo dello Stato ha iniziato la sua campagna in un'area conosciuta come il triangolo di Luweero, nella regione centrale del Paese. Il suo principale sfidante Robert Kyagulanyi, popolarmente noto come Bobi Wine, inizierà invece la sua campagna nella regione del Nilo occidentale nella giornata di domani. Nel frattempo lo scorso fine settimana la polizia ha disperso con gas lacrimogeni i sostenitori del candidato del Forum per il cambiamento democratico (Fdc), Patrick Amuriat Oboi, nella città orientale di Jinja. I manifestanti si erano radunati lungo l'autostrada per incoraggiarlo mentre si apprestava ad inaugurare la sua campagna. Le linee guida approvate dal ministero della Salute vietano infatti gli assembramenti a causa delle restirizioni anti-Covid e impongono un limite massimo di 70 persone nei raduni pubblici. Fra gli altri candidati figurano l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukunde. Un candidato alla presidenza, Patrick Amuriat, è stato invece arrestato nella sede del suo partito. (Res)