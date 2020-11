Energia: Emirati, al via la fiera dell’industria petrolifera Adipec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi negli Emirati, in un inedito formato virtuale, la più grande esposizione dell’industria petrolifera e del gas, la Abu Dhabi International Petroleum and Exhibition Conference (Adipec). L’evento, che si concluderà il prossimo 12 novembre, è organizzato sotto il patrocinio del presidente emiratino Khalifa bin Zayed al Nahyan. L’edizione di quest’anno è stata particolarmente attesa a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 sul settore petrolifero. Proprio le restrizioni dovute alla pandemia hanno costretto gli organizzatori a organizzare un programma totalmente online. Per l’evento si sono registrati fino a 10.000 operatori del settore da più di 100 paesi, mentre sono più di 100 le aziende che esporranno virtualmente soluzioni progettate per rispondere alle pressanti esigenze di un panorama energetico in rapida trasformazione. (segue) (Res)