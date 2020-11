Energia: Emirati, al via la fiera dell’industria petrolifera Adipec (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Jaber ha ricordato come Adnoc abbia iniziato un processo di trasformazione quattro anni fa, che ha consentito un aumento dell’efficienza e una riduzione dei costi. “L'uso del centro di gestione centrale dell’azienda, noto come Panorama, ha consentito ad Adnoc di risparmiare 1 miliardo di dollari in quattro anni, mentre la digitalizzazione di molte procedure di perforazione ha consentito di risparmiare altri 2 miliardi di dollari”, ha sottolineato. Al Jaber ha spiegato, inoltre, che la società ha anche recentemente lanciato un'impresa di intelligenza artificiale, per cogliere le opportunità delle nuove tecnologie, e completato la sua prima negoziazione di derivati, a settembre. In merito alla transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici Al Jaber ha dichiarato: “Nei prossimi dieci anni, ridurremo la nostra intensità di gas serra di un ulteriore 25 per cento. Amplieremo il nostro programma di cattura dell’anidride carbonica in modo da stoccare fino a 5 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. E, cosa importante, esploreremo il potenziale di nuovi combustibili, come l'idrogeno". (Res)