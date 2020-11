Energia: fonti stampa, completato Balkan Stream fra Bulgaria e Serbia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la ministra dell'Energia della Bulgaria, Temenuzka Petkova, ha reso noto di avere discusso con gli Stati Uniti dei progetti legati al settore energetico, compreso il progetto di gasdotto Balkan Stream. "Gli Stati Uniti sono un nostro partner strategico e abbiamo un dialogo riguardo alla sfera energetica. In 5 anni abbiamo fatto un grande passo nella diversificazione delle forniture di gas", ha dichiarato la ministra all'emittente "Bnt". "Ho spiegato ai nostri partner statunitensi le differenze principali fra il Balkan Stream e gli altri progetti. E' interamente espletato dalla Bulgaria e non è influenzato da nessun altro Paese. E' importante per la Bulgaria restare uno Stato di transito significativo in Europa e questo è possibile solo se abbiamo le infrastrutture necessarie. Il Balkan Stream è realizzato interamente secondo i requisiti Ue, le ordinanze giuridiche e la cornice regolatoria", ha concluso Petkova. (Seb)