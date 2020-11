Roma: Baglio-Zannola (Pd), nidi in convenzione allo stremo, Comune non paga da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio e il consigliere dem Giovanni Zannola, in una nota dichiarano: "Gli asili nido e le scuole materne in convenzione sono sempre più allo stremo nonostante la proposta di contratto dello scorso 30 ottobre". "In particolare - aggiungono - molte strutture lanciano un grido d'allarme per l'impossibilità a fatturare i mesi di Settembre e Ottobre e sottolineano che ancora non hanno ricevuto i pagamenti del mese di Luglio. La situazione è ormai emergenziale, l'amministrazione è in forte ritardo nelle validazioni delle spese sia per la mole della documentazione presentata, sia per gli errori materiali presenti nella piattaforma Mesis". (segue) (Com)