Roma: Baglio-Zannola (Pd), nidi in convenzione allo stremo, Comune non paga da luglio (2)

- "Nonostante le strutture convenzionate abbiano ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali, anche anticipando fondi di di tasca propria - proseguono - che hanno causato notevoli esposizioni economiche. Tutto ciò per accogliere per tempo e al meglio le bambine e i bambini della Capitale. Oggi però si trovano in una condizione insostenibile. Sono con l'acqua alla gola e se non si interviene in pochissimi giorni si rischia seriamente il collasso e la chiusura di tutte le attività. La sindaca Raggi e la giunta escano dal torpore, è inaccettabile che i nidi siano costretti a chiudere per i ritardi accumulati dall'amministrazione capitolina nei pagamenti dei servizi resi". (Com)