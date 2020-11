Giappone-Italia: il 13 novembre si inaugura il 20mo Festival del cinema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 13 novembre 2020 si inaugura il 20mo Festival del cinema italiano in Giappone, co-organizzato dagli Istituti italiani di cultura di Tokyo e Osaka, dal grande gruppo mediatico Asahi Shimbun e dall’Istituto Luce-Cinecittà. Lo rende noto la Farnesina. Si tratta di un’edizione particolare alla luce dell’emergenza Covid-19: gran parte dei film proposti saranno fruibili online da venerdì 20 novembre a domenica 20 dicembre. Nell’arco di quattro settimane saranno introdotte nuove opere e sarà possibile rivedere alcuni film di successo già proiettati in passato per un totale di 29 titoli. Il Festival prevede infine alcune proiezioni dal vivo, venerdì 13 e sabato 14 novembre, in cui verranno presentati, nell’Auditorium dell’Istituto italiano di cultura di Tokyo, "La dea fortuna" di Ferzan Özpetek, "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores e "Cosa sarà" di Francesco Bruni. (segue) (Com)